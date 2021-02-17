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Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ вырос на 4 процента в 2020 году
Фото: pixabay.com

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров из РФ вырос на 4 процента в 2020 году

Ксения Монахова

Экономика

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на четыре процента. Он составил 161,3 миллиарда долларов США. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.

По ее словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта из РФ поставил рекорд в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране и мире.

— По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 миллиарда долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 миллиарда долларов) и 2019 (155,1 миллиарда долларов) годах, — уточнила Никишина.

Согласно данным РЭЦ, основной частью структуры несырьевого неэнергетического экспорта стала металлопродукция — 20,8 процента, продукция машиностроения —17,7 процента, продовольствие — 17,3 процента и химические товары — 16 процентов.

Самый большой рост показали экспортеры пшеницы, поставки которой увеличились почти на два миллиарда долларов, а также подсолнечного масла. Уточняется, что в 2020 году российские аграрии смогли собрать второй по объему в истории страны урожай зерна в размере 133 миллиона тонн.

Также ключевым направлением стал экспорт полиэтилена, прирост по которому вырос на 449 миллионов долларов по сравнению с 2019 годом. Во время пандемии увеличился спрос на лекарства, бумагу и пластиковые изделия.

Наибольшее число товаров несырьевого неэнергетического экспорта из России были доставлены в поставили в Китай, Казахстан, Белоруссию, Турцию и Нидерланды, передает ТАСС.

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