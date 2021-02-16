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Эксперт заявил, что Россия может потерять рынки сбыта зерна из-за экспортной пошлины
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт заявил, что Россия может потерять рынки сбыта зерна из-за экспортной пошлины

Елена Фролова

Общество

Экспортная пошлина не имеет влияния на стоимость муки и хлеба, однако способствует тому, что Россия теряет рынки сбыта, и может привести к пшеничному кризису. Так считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Об этом сообщает Nation News.

С 15 февраля на территории России начали действовать ограничения на вывоз зерна. Можно отправлять на экспорт 17,5 миллиона тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Все, что окажется сверх этой нормы, будет облагаться пошлиной. Уточняется, что ограничения действуют до 1 июля 2021 года. Данные меры были приняты для стабилизации цен на муку и хлеб.

— Из-за принятых мер в России начнут меньше сеять пшеницу, больше уделять внимания посеву других культур, которые не задеты ограничениями, — рассказал Аркадий Злочевский.

По его мнению, таким образом отрасль будет только демотивирована. Он также напомнил, что наша страна перестала производить пшеницу, хотя была очень конкурентноспособной.

— Дешевле хлеб и мука не станут. От движения цен на зерно цены на хлеб не меняются никак, — добавил эксперт.

По его словам, все объясняется тем, что зерновая доля в булке колеблется в диапазоне от 13 до 20 процентов. Поэтому Аркадий Злочевский не видит смысла в жестком регулировании цен на зерно.

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