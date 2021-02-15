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Глава Минэкономразвития объяснил рост цен на продукты
Максим Решетников отметил, что цены на сахар ощутимо снизились / Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минэкономразвития объяснил рост цен на продукты

Юлия Курганова

Общество

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников объяснил рост цен на продукты в России.

— Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше — она выше на экспорт, — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Решетников отметил, что после того, как увеличились экспортные цены, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали поднимать стоимость. Поэтому в стране сначала были приняты неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин, а сейчас по поручению президента создан постоянно действующий механизм, который для всех сделает ситуацию предсказуемой.

Глава Минэкономразвитиядобавил, что цены на сахар заметно снизились, потому что был большой урожай, также это произошло в силу специфики товара, транспортных расходов и конъюнктуры рынков.

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причинырост цен на продуктыМаксим Решетников
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