«Только для богатых»: какие продукты подорожают сильнее всего

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Аналитики прогнозируют рост цен на продовольственные товары выше рамок инфляции. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами пищевой промышленности и выяснила, какие продукты подорожают сильнее всего.

МОЛОЧКА

Главным фактором роста цен на молочную продукцию независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова считает маркировку товаров. Впрочем, она также отмечает, что затраты производителей могут оказаться не такими большими, как многие думают сейчас:

— Цены на товары не могут не расти, потому что маркировка подразумевает серьезные затраты производителя. Кроме того, дорожает и само сырье, прежде всего, из-за изменения курса рубля по отношению к доллару. Если какое-то время это сказывалось слабо, поскольку у производителей еще оставались запасы ингредиентов, составляющих, то теперь они закончились, и их нужно покупать за рубежом уже по новому курсу. Нельзя говорить о том, что, раз молоко производится в России, то оно не должно дорожать: практически все оборудование у нас импортное, импортные детали, доильные аппараты, ингредиенты. Потому любое подорожание доллара и евро неизменно влияет на себестоимость молока.

Единственным сдерживающим фактором роста цен на молочную продукцию, по мнению Рыбаловой, может стать падающий спрос. В условиях нехватки средств население будет делать выбор в пользу более сытных и менее качественных продуктов, например, колбасы из заменителей или молочной продукции, но с заменителями молочного жира, объяснила собеседница «ВМ».

— Так, в прошлом году мы отмечали рост производства сыров, в конце — сырных продуктов. Как ни печально, но такая тенденция может укорениться. Прогнозировать, насколько именно вырастут цены, достаточно сложно. Сейчас все боятся ввода обязательной маркировки, говорят о каких-то баснословных затратах, но то же у нас имело место, когда появилась обязательная ветсертификация, на деле все оказалось не так страшно. Но рост цен в любом случае не остановится в рамках 4–5 процентов — это только инфляция. Предполагаю, что по результатам года мы можем не уложиться и в 10 процентов, — отметила эксперт.

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Рыбалова добавила, что, разумеется, подорожание не произойдет резко, одним рывком — постепенный рост цен потребители будут замечать в течение года. Тем не менее именно молочная отрасль станет одной из тех, где подорожание окажется наиболее ощутимым для конечного потребителя.

ОВОЩИ

Подорожания овощей избежать не удастся, сообщил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Правда, по его словам, связано это не с внешними факторами, а с сезонными — цены в феврале всегда выше январских.

— Здесь нет никакого чуда или неожиданности, это связано с тем, что первые 10 дней января люди сидят дома либо, наоборот, куда-то уезжают, меньше ходят по магазинам, а спрос на овощи падает, что, разумеется, ведет и к падению цен. Февраль же — первый полный месяц года, когда уровень потребления приходит в норму, спрос растет, — объяснил Глушков.

Среднегодовые оптовые цены на овощи, по мнению эксперта, будут падать. Это эксперт связывает с ростом внутреннего производства: до 95 процентов огурцов выращивается внутри страны и до 65 процентов помидоров. Падение цен в рознице для конечного потребителя маловероятно, впрочем, как и рост, отметил Глушков. Сейчас, по его словам, правительство внимательно контролирует динамику цен на социально значимые продукты, потому серьезно повысить цены на простые овощи рознице просто не дадут.

МЯСО

Цены на свинину в 2021 году либо не изменятся относительно прошлого года, либо подорожают в рамках инфляции. Данный прогноз можно назвать относительно неблагоприятным, ведь мясо в России не дорожало уже несколько лет, заметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

— Продовольственная инфляция в стране вообще была довольно низкой в последние годы, — заметил он. — А если взять данные Росстата по рынку мяса свинины, птицы, то с 2015 по 2020 год цены не росли вообще. И это уникальная ситуация относительно мирового рынка, которая стала возможна благодаря активному развитию собственного производства и постоянной конкуренции между отечественными производителями.

Тем не менее рост себестоимости товаров неизбежен по целому ряду причин. В первую очередь Юшин отметил увеличение производства во всем мире, соответственно, иностранные производители закупают больше сырья, кормов, что, естественно, увеличивает спрос и цену на данные группы товаров. Значимую роль, по словам эксперта, играет и долларовая инфляция:

— Еду мы, как правило, не срываем с деревьев, ее производство — это как лего, пазл, когда мы берем кучу сырьевых товаров: металлов для техники, горюче-смазочных веществ для комбайнов, семена, удобрения, ингредиенты для кормов, и только из всего этого создаем готовый продукт. А дорожает тем временем все: аминокислоты, минералы, витамины, необходимые для кормов (там рост цен от 30 процентов), ветеринарные препараты (без них мы потеряем поголовье), транспорт, электроэнергия. Буквально все.

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Розничные цены для конечного потребителя находятся под влиянием себестоимости, и, если производителям придется продавать товары ниже нее, то производства сократят, говорит Юшин:

— Тут есть несколько возможных вариантов. Либо производства просто сократят, либо обслуживание останется только для богатых. Либо компании и вовсе разорятся и закроются из-за невозможности оплаты кредитов — банки уже начали задавать вопросы.

На возможном росте цен для конечного потребителя может негативно сказаться ситуация с распространением болезней среди животных, добавил эксперт:

— Только за два месяца из-за африканской чумы свиней в разных регионах было забито 560 тысяч животных. Грипп перелетных птиц также негативно влияет на предложение по мясу птицы. Тем не менее пока отраслевые организации прогнозируют стабильные цены на свинину — в среднегодовом выражении они либо останутся на уровне 2020-го, либо вырастут в пределах инфляции.

ХЛЕБ

Прогнозы динамики цен на хлеб и зерно оказались более оптимистичными. По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, оптовые цены, наоборот, могут начать снижаться:

— Вниз уже идут и зерно, и мука, так что здесь никаких предпосылок для подорожания для конечного потребителя я не вижу. Вместе с тем падения цен тоже ждать не стоит — во всей истории России не видел ни одного года, когда хлеб в рознице дешевел, даже несмотря на то, что зерно могло и падать.

Подорожание, по мнению Корбута, крайне маловероятно: во-первых, для этого нет никаких адекватных предпосылок, во-вторых, административное давление на розницу в вопросе реализации товаров первой необходимости довольно сильно, потому магазины могут попытаться компенсировать свои возможные доходы за счет повышения цен на другие группы товаров.

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