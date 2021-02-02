Роспотребнадзор дал советы по организации здорового питания школьников

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Правильное питание имеет важное значение для роста и развития ребенка, поэтому в организации питания школьников следует придерживаться ряда правил. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для хорошего настроения и высокой умственной работоспособности необходимо ежедневное горячее питание, поэтому следует поощрять ребенка каждый день питаться с одноклассниками в школьной столовой.

Ежедневный рацион следует разделить на пять-шесть приемов пищи, три основных и два-три промежуточных. Принимать пищу следует в одно и то же время, без спешки, тщательно пережевывая еду. Каждый прием пищи должен длиться не меньше 20 минут.

В меню завтрака рекомендуется включать горячее блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные блюда) и горячий напиток (чай, какао, кофейный напиток). Дополнительно могут быть добавлены источники витаминов, микроэлементов и клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, орехи, йогурты).

В обед школьник должен съедать овощной салат или нарезанные свежие овощи, первое блюдо, второе основное блюдо из целого куска или нарубленного мяса или рыбы, гарнир (овощной или крупяной), напиток (компот, кисель).

Калорийность ужина не должна превышать 25 процентов суточной нормы потребления калорий, переедать на ночь не стоит.

Блюда лучше готовить на пару, запекать, припускать или пассеровать. Полезно обогатить рацион блюдами и продуктами с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов (зелень, ягоды, мед, обогащенный витаминами и микроэлементами хлеб, кисломолочная продукция).

Сахара следует употреблять не больше двух столовых ложен в день, соли — не более одной чайной ложки. Из рациона рекомендуется убрать продукты с усилителями вкуса и красителями, продукты источники большого количества соли (колбасные изделия и консервы).

Важно соблюдать правила гигиены перед приемами пищи: тщательно мыть руки теплой проточной водой с мылом, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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