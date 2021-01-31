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Врач-диетолог предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака

Юлия Курганова

Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила россиян об опасности «излюбленного» завтрака — бутербродов. Она рассказала, какие еще блюда противопоказано есть утром.

Специалист сообщила, что не стоит включать в завтрак продукты, в которых есть сахар и дрожжи, а также кофе.

— Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание. Когда мы спим, наш организм восстанавливает все ресурсы, которые были потрачены за предыдущий день. И утром ему нужно пополнить запасы, потраченные на восстановление. Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нем много пользы, тогда организм прекрасно чувствует себя в течение дня, — рассказала врач на «Радио 1».

Она раскритиковала завтрак, который состоит из продуктов с сахаром и дрожжами, консервантами и красителями. Дюваль привела в пример хлеб из белой муки и колбасные изделия, так как после этого организм будет «заниматься перевариванием данной тяжелой пищи и выведением вредных веществ».

Также диетолог не рекомендовала пить с утра кофе. Она отметила, что любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением, чувствуют усталость и апатию. Специалист подчеркнула, что этот напиток дает бодрость на очень короткий промежуток времени, потом энергия идет на спад. Еще кофе подавляет чувство голода, поэтому к вечеру человек очень сильно хочет есть.

Идеальным завтраком Дюваль назвала «все крупы, которые нужно варить». Также она посоветовала готовить омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой.

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