Диетолог рассказала об опасностях здоровой пищи

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Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл сообщила об опасностях здоровой пищи. Она отметила, что часто в считающихся полезными блюдах содержится очень много калорий, сахара и углеводов, поэтому при их потреблении нужно соблюдать умеренность.

В числе первых таких блюд специалист назвала смузи. Хотя его делают из свежих фруктов, орехов и йогурта, обычно считающихся полезными, получающийся напиток не вписывается в здоровую и сбалансированную диету. Потому что в одной порции смузи может быть до 800 килокалорий и 80 граммов сахара.

— Следует помнить, что смузи — это полноценный прием пищи, а не напиток, дополняющий еду, — подчеркнула Баррелл.

Также она назвала еще один очень калорийный продукт, который часто ассоциируется со здоровым питанием, — бурый или коричневый рис. Диетолог указала, что в одной чашке вареного риса содержится около 40 граммов углеводов. Это соответствует трем-четырем кускам белого хлеба.

Кроме того, сухофрукты, продающиеся в магазинах здорового питания, тоже калорийны и могут содержать избыточное количество сахара. По словам Баррелл, лучше съесть свежие фрукты, сообщается в издании Daily Mail.

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