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Диетологи рассказали, какая еда является наиболее вредной для здоровья
Фото: pexels.com / ready made

Диетологи рассказали, какая еда является наиболее вредной для здоровья

Виктория Родимкина

Потребление

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева и ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказали, как часто и при каких условиях можно есть фастфуд, а также какая еда является наиболее вредной для здоровья.

Ирина Писарева отметила, что если большая часть продуктов в рационе человека являются полезными, он может позволить себе есть фастфуд один-два раза в неделю.

— Если у вас 80 процентов в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10-15 процентов может составлять неправильная еда, — сказала специалист.

Она пояснила, что употребление фастфуда один-два раза в неделю вряд ли нанесет серьезный вред организму. Диетолог также уточнила, что наиболее вредной едой считает картошку-фри, так как она обжаривается во фритюре, а при этом образуются трансжиры.

Ольга Григорьян, в свою очередь, рассказала, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. По ее словам, можно есть все, но нужно следить за количеством съеденного и состоянием своего организма.

При этом, по мнению эксперта, следует отказаться от сладких газированных напитков, которые действительно вредят организму, сообщает RT.

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