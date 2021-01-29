Диетолог Ковальков развенчал три популярных мифа о воде

Фото: youtube.com / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова

Диетолог Алексей Ковальков развенчал мифы о воде. По его словам, человеку необязательно пить два литра воды в день, как это советуют многие эксперты. Это первый миф.

— Мы никому ничего не должны. Я редко встречал таких людей, я знаю тех, кто воду не пьют, а только чай и кофе. Я читал, что десять лет назад в Англии диетолог порекомендовал женщине пить два литра воды, она забыла об этом, пришла домой вечером и выпила. У нее случился разрыв желудка, она умерла. Не надо биться как баран об стену, — пояснил врач.

Диетолог отметил, что нет исследований, на основании которых нужно выпивать именно два литра. Человек пьет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса. Эксперт считает, что этот миф создали производители воды, которые продают ее с большой наценкой.

— Еще один миф, что если мы голодны и пьем воду, то не хотим есть. Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник — ни о какой сытости речи не идет, — отметил Ковальков.

Третий миф, призывающий пить воду перед едой, «чтобы меньше есть», тоже неверен, поскольку вода «смывает» ферменты, необходимые для пищеварения. После начала приема еды можно пить через пять минут.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Диетолог раскрыл три главных секрета успешного похудения