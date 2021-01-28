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Диетолог раскрыл три главных секрета успешного похудения
Фото: https://pixabay.com/ru/

Диетолог раскрыл три главных секрета успешного похудения

Руслан Давлетшин

Общество

Для того чтобы снизить лишний вес, необходимо в первую очередь высыпаться, заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, если человек примет решение похудеть и будет при этом плохо спать, у него возникнет высокий уровень тревожности, который вырастет, как только начнется соблюдение правил диеты. Из-за этого может произойти срыв.

Также специалист назвал еще два фактора, позволяющих избавиться от «лишних килограммов» — тонизирующие прогулки и ограничение потребления некоторых продуктов.

— Стоит меньше потреблять сахара и сахаросодержащих продуктов, изделий из белой просеянной муки, картофеля и риса и так называемых «плохих жиров» — трансжиров, маргарина, подсолнечного масла. Все остальное есть можно, для начала необязательно даже сокращать, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Порой выполнение трех простых условий — здоровый сон, прогулки и меньшее количество сахара уже способствует снижению веса, добавил Гинзбург.

Однако если уменьшение сахаросодержащих продуктов не помогает, врач советует начать с уменьшения потребления углеводов. А затем уже переходить на «поддерживающую диету» с сокращением сахара и «плохих жиров». Все остальные продукты можно не ограничивать и просто побольше двигаться, резюмировал специалист.

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