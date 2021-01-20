Добровольная маркировка молочных продуктов стартует в России

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

С 20 января на территории России стартует добровольная маркировка молочной продукции после соответствующего эксперимента, который прошел в стране с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Отныне участники оборота молочной продукции имеют право наносить средства идентификации на молочные продукты и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте товаров.

В настоящее время, по информации Центра развития перспективных технологий, в системе зарегистрировано около 8,5 тысячи участников оборота молочной продукции, эмитировано порядка 55 миллионов кодов маркировки. До введения обязательной маркировки коды будут предоставляться на бесплатной основе.

Согласно принятым в декабре минувшего года правилам, маркировка данной категории продукции будет внедряться поэтапно. Обязательная маркировка сыра и мороженого будет введена 1 июня текущего года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря.

С 1 декабря 2023 года, в соответствии с планом, будет внедрена поштучная прослеживаемость молочных продуктов — последний этап введения маркировки, сообщает агентство «Прайм».

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести маркировку питьевой упакованной воды. Глава ведомства Денис Мантуров также отметил, что предлагается распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. По его словам, это позволит защитить потребителей.

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