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Аналитики предупредили о росте цен в России в феврале
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Аналитики предупредили о росте цен в России в феврале

Виктория Родимкина

Экономика

В России в феврале темпы роста цен составят 5,5 процента в годовом выражении. Это следует из консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

Специалисты считают, что инфляция достигнет своего пика, а затем начнет постепенно замедляться. По данным Росстата, инфляция в стране в 2020 году составила 4,91 процента.

По мнению экспертов, локального пика в пять процентов инфляция достигнет в первом квартале 2021 года, затем уже к середине этого года она вернется к показателю в четыре процента, а к концу года опустится еще ниже.

Руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова сообщила, что ослабление рубля и повышение цен, в частности на плодоовощную продукцию, стали главными проинфляционными рисками в феврале.

— Во-первых, не удается затормозить рост продовольственных цен, этот фактор остается главным драйвером инфляционного давления. Во-вторых, динамика курса с начала года может заставить компании переносить ослабление рубля в конечные цены, что также будет негативно для динамики цен, — сказала Наталия Орлова.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов добавил, что меры властей смогут стабилизировать инфляцию в феврале. Также к замедлению роста инфляции может привести ослабление пандемии и отсутствие заметного ослабления рубля в ближайшее время, передает РИА Новости.

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