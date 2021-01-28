Повышение окладов россиян планируют провести в феврале 2021 года

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Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию выплат работающим гражданам страны. Так, доходы трудоустроенных людей должны увеличиться с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Уровень индексации зарплаты должен соответствовать инфляции. В результате будет нивелировано воздействие роста цен на доход жителей РФ. Согласно планам, повышение доходов в этом году составит почти пять процентов. Зарплату должны повысить всем сотрудникам без исключения. Если же работодателем не будут произведены нужные перерасчеты, то это будет считаться нарушением закона.

Вместе с тем владельцы компаний должны пересмотреть размер заработных плат работников, если их доходы меньше обновленного минимального размера оплаты труда.

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