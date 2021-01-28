Пять непростительных ошибок при поиске работы: чек-лист от карьерных экспертов из центра «Моя работа»

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Эксперты Центра занятости «Моя работа» раскрыли пять типичных ошибок, с которыми сталкивается каждый второй соискатель во время поиска работы. По словам специалистов, неправильная расстановка приоритетов, пассивность в профессиональном и личностном развитии, жалобы на руководство и бездумная массовая рассылка резюме — основные причины, которые мешают кандидатам получить желаемую должность. Карьерные эксперты также подробно рассказали, как избежать подобных ошибок, и обозначили период, который является наиболее подходящим для смены деятельности.

Январь — самое неподходящее время для поиска работы. Длительный перерыв во время праздников и авральный режим в начале нового года, как правило, сказывается на внутренних процессах компаний. В этот период сотрудники расслабленно входят в рабочий режим и завершают годовые отчеты, не спеша при этом общаться с кадровой службой по поводу открытых вакансий в отделе.

Как отметили эксперты, самое удачное время для поиска — с февраля по май, когда компании уже вошли в привычный ритм, утвердили бюджеты и определились с текущими задачами на год. На рынке — обилие вакансий, и люди могут смело отправлять резюме на заинтересовавшие их позиции. Однако нередко бывает так, что соискатели, имея хороший стаж работы, несколько высших образований и положительную характеристику, месяцами не могут найти новую работу. Почему же так происходит и какие барьеры могут возникнуть во время поиска?

Неопределенность

Многие рекрутеры просят претендента указать в своем сопроводительном письме ожидания от работы. Как правило, работодатели рассчитывают, что кандидаты, опираясь на свой опыт и знания, предложат идеи по развитию проекта, которые не только повлияют на личностный и профессиональный рост самого сотрудника, но и позволят компании перейти на новый уровень и увеличить финансовые показатели.

Однако ожидания сотрудников от работы бывают весьма размыты. Многие указывают такие приоритеты, как стабильность, хороший заработок (не указывая при этом конкретную цифру), дружный коллектив, удобное месторасположение офиса. Безусловно, это не менее важных критериев, но все-таки для работодателя важно обозначить, что у вас действительно в приоритете. Конечно, не у всех план развития карьеры расписан на 20 лет вперед, а многим это и не нужно. Но четкие критерии поиска необходимы каждому. Если вы ищете стабильную работу — разберитесь, что это для вас значит: надежная компания с развитой корпоративной культурой и высокий оклад или просто официальная работа в шаговой доступности от дома.

Шаблонность

Для того чтобы ваша кандидатура заинтересовала работодателя, нужно не только регулярно обновлять актуальную информацию на рекрутинговых сайтах, но и адаптировать свое резюме под конкретную вакансию. Например, если работодатель ищет главного инженера проекта, то вряд ли его заинтересует резюме инженера ПТО.

Оставьте только ту информацию, которая соответствует требованиям рекрутера; лишнее описание, которое не имеет отношения к вакансии, лучше убрать. Сопроводительное письмо также советуем составлять индивидуально под определенную позицию. Напишите, почему вы хотите работать именно в этой компании, какими профессиональными навыками обладаете и какие достижения у вас были на прошлой работе. Не забывайте о конкретных примерах и портфолио.

Исповедь во время интервью

Безусловно, каждый работодатель желает услышать от потенциального сотрудника реальную причину поиска работы. Однако не стоит посвящать руководство во все неприятные подробности или жаловаться на своего предыдущего работодателя. В первую очередь в этой истории в слабой позиции окажетесь вы, а не бывший начальник, а по завершении собеседования, скорее всего, получите отказ.

Работодателям нужны энергичные и активные кандидаты, которые не боятся ответственности, новых задач и готовы отвечать за свою результативность. Если, проработав в компании несколько лет, вы так и не смогли добиться повышения зарплаты и карьерного роста, то возникают вопросы: что вы сделали для этого? Так ли вы были успешны, если за долгие годы работы в организации повышали не вас? Поэтому, если вы действительно хотите пройти собеседование, проанализируйте ситуацию и тщательно продумайте ответ на вопрос об уходе с предыдущего места работы.

Пассивность в профессиональном развитии

На фоне пандемии и экономического спада произошли серьезные изменения на рынке труда. Сейчас рынок требует гибкости в решениях, и компании находятся в поиске мобильных сотрудников, которые готовы адаптироваться к нынешним условиям. Важно быть в тренде. Следить за тем, что происходит в отрасли, читать новости и профессиональную литературу. Регулярно посещайте отраслевые мероприятия и конференции, повышайте квалификацию с помощью различных курсов и тренингов, налаживайте полезные связи.

Если вы планируете занять хорошую должность в престижной компании, в период вынужденного простоя важно регулярно оттачивать проектные или социальные навыки, повышать квалификацию и отслеживать современные тенденции на рынке.

Отчаяние

Поиск работы — ответственный и ресурсозатратный процесс. Кто-то находит подходящую работу за несколько недель, а у кого-то уходит на поиск и несколько месяцев. У всех разный уровень психологической защищенности. Если человек не уверен в себе, то неудачи в поиске работы могут значительно снизить самооценку и лишить веры в успех.

Очень многое зависит от правильного настроя. Плохо понимая свои сильные и слабые стороны, не обладая необходимыми знаниями о ситуации на рынке труда, соискатель может излишне оптимистично оценивать объем требуемых усилий и сроки для получения новой работы. Розовые очки в начале поиска психологически опасны. В процессе может наступить апатия и резко снижается активность. Советуем в случае необходимости сделать небольшой тайм-аут. Проанализируйте ситуацию на рынке, обратитесь за консультацией к карьерным экспертам и запросите у специалистов обратную связь.

На заметку

Если вам необходима консультация специалистов или помощь в трудоустройстве, советуем обратиться к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт центра занятости населения «Моя работа» — czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 50 из которых расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовка, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50 +, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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