Быть студентом в любом возрасте: истории учеников центра «Профессионал»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студент — это не возраст, а стремление к новым знаниям, уверены в центре «Профессионал». Здесь проходят профессиональное обучение и курсы повышения квалификации москвичи от 18 лет. Среди слушателей центра часто можно встретить людей с очень большим опытом.

Игорь Чесноков был студентом уже очень давно. Он окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-электроник ЭВМ» в 1981 году и сорок лет спустя, в 61 год, снова решил учиться.

— В «Профессионал» пришел по направлению центра занятости как человек предпенсионного возраста, — рассказал Игорь Борисович. — Выбрал курс «Сетевое и системное администрирование с использованием технологии Cisco». Сейчас везде сети — одиночно компьютеры практически не используются, а у меня мало опыта в работе с сетями, поэтому решил подучиться. Надо развиваться, двигаться, узнавать новое. В качестве студента чувствовал себя прекрасно!

Игорь Борисович всю жизнь работал в одной отрасли и по своей специальности. Занимался ремонтом и обслуживанием различных компьютеров, тестировал и устанавливал ПО, собирал отдельные платы и одни из первых компьютеров.

Одна из первых машин, с которой довелось работать молодому специалисту, была советская ЭВМ «Минск-22». Устройство памяти этого раритета размещалось в огромном шкафу, а информационными носителями были магнитные ленты и перфокарты. Такие машины использовали, например, для расчета систем снабжения предприятий.

В обязанности специалиста входило обслуживание ЭВМ, устранение поломок и обеспечение бесперебойной работы. Спрос на таких специалистов рос, и было понятно, что у профессии большие перспективы. Даже во время службы в армии молодой человек занимал особую должность, работая с электронно-вычислительной техникой. Подобные специалисты среди солдат срочной службы встречались нечасто.

В соседней аудитории с 61-летним Игорем Борисовичем в «Профессионале» учится 21-летняя Анастасия Чепелева. У девушки творческая профессия — она фотограф, но недавно она решила освоить далеко не творческую и далеко не женскую специальность сварщика.

— В детстве я любила смотреть на сварку, хотя мне говорили, что нельзя этого делать, — говорит Настя. — А мне было еще интереснее: как происходит так, что металл можно лепить, словно пластилин? Меня завораживали летящие искры, и мне очень хотелось научиться так же варить металл. Наверное, поэтому из большого списка курсов, которые мне предложили в центре занятости, я выбрала именно программу «Сварщик». Консультант скептически спросил меня: вы хорошо подумали? Вам действительно это надо? Я была твердо уверена. Я знаю, что сидячая офисная работа за компьютером — это не по мне. А сварка — то что надо!

Пока девушка ждала начала своего курса, она прочитала и пересмотрела все, что нашла про сварку. Шла на занятия с большим желанием, но с опасением, что теория может оказаться трудной и непонятной. Преподаватель и однокурсники помогли Анастасии справиться с трудностями, и она ни разу не пожалела о своем выборе. Больше всего девушка ждала начала практических занятий. Рассказывает, что ровные швы у нее стали получаться не сразу, но с каждым разом становились все лучше и лучше.

— В дуговой сварке действительно не так много женщин. Но это работа, которая требует аккуратности и точности, поэтому я считаю, что она вполне женская. Кроме того, сварщики всегда востребованы. В любой кризис нужно что-то ремонтировать и строить. Я очень рада, что осуществила свою детскую мечту, — отмечает Настя.

СПРАВКА «ВМ»

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного Департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше могут пройти обучение бесплатно по направлению центра занятости населения и получить последующую помощь в трудоустройстве.

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