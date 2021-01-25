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Более 400 столичных студентов помогали учителям во время дистанционного обучения
Фото: pixabay.com

Более 400 столичных студентов помогали учителям во время дистанционного обучения

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 400 студентов педагогических вузов и колледжей столицы стали участниками городского проекта «Учитель на замену». Об этом в понедельник, 25 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она поздравила учащихся вузов и колледжей с Днем студента, а также отметила, что обучающиеся в педагогических вузах оказали неоценимую помощь столице в условиях пандемии коронавируса, помогая педагогам проводить занятия.

— В 2019 году мы запустили сервис «Учитель на замену», и этой осенью он стал востребован как никогда. Им воспользовалось более 130 школ. Сервис помог директорам оперативно найти временную замену учителям из группы риска, чтобы сохранить их здоровье, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, она добавила, что 137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента педагогических вузов — учителей русского языка, 32 — математики, 29 — английского языка. По итогам проекта в городские школы были трудоустроены на работу более 75 студентов.

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