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Для московских школьников назвали три лучших юбилейных урока по иностранным языкам
Фото: pexels.com/VisionPic.net

Для московских школьников назвали три лучших юбилейных урока по иностранным языкам

Марьяна Шевцова

Образование

В рамках проекта «Юбилейный урок» школьники столицы могут быть в курсе всех памятных дат, узнавать ежедневно интересные факты из жизни выдающихся деятелей науки и культуры. О самых лучших уроках по иностранным языкам рассказываем в подборке «ВМ».

Празднование 70-летия основания Китайской Народной Республики

Один из самых ярких юбилейных уроков на китайском языке посвящен основным этапам становления Китайской Народной Республики, ее главным политическим деятелям, государственной символике и истории советско-китайских отношений. Увлекательные интерактивные задания позволят немного ближе познакомиться с богатой историей и культурой страны, а авторский видеоматериал содержит интересные факты о традициях и особенностях проведения главного государственного праздника Китая.

Пабло Неруда: вчера, сегодня и всегда...

Нобелевский лауреат, один из известнейших латиноамериканских поэтов, политик, сенатор, член Центрального комитета Коммунистической партии, кандидат в президенты Чили, дипломат и посол —все это Пабло Неруда, которому посвящен интерактивный урок испанского языка. Компактные информативные статьи и увлекательные задания самого разного содержания помогут проверить знания и пополнить словарный запас.

Эрнест Миллер Хемингуэй

Для тех, кто изучает английский язык, разработчиками был собран богатый иллюстративный материал, посвященный жизни и творчеству выдающегося американского писателя, лауреата Нобелевской премии Эрнеста Миллера Хэмингуэя. Кем он был — журналистом, патриотом, солдатом? Кто вдохновил его на создание известного романа «По ком звонит колокол»? В юбилейном уроке вы найдете информацию о яркой судьбе литературного деятеля и его путешествиях, а проверить свои знания сможете, выполнив серию тестовых заданий.

Проект «Юбилейный урок» многие годы пользуется популярностью у учителей и школьников. Ресурс представляет собрание медиадидактических пособий по общеобразовательным дисциплинам, созданных в помощь современному педагогу.

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