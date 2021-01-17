Столичные школьники рассказали, какими должны быть педагоги

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Для кого-то хорошо, для кого-то не очень, но дистанционное обучение позади: школы снова приняли учеников в своих стенах. С 18 января понятию «ходить в школу» вернулся его прямой буквальный смысл. Непросто было не только школьникам, но и учителям, для которых дистанционка стала своеобразным испытанием на прочность. Если кто-то планирует стать педагогом, пусть не думает, что это «спокойная работа».

Понедельник, 18 января, совершенно точно можно сказать: в школьные стены педагоги вернулись уже не такими, какими были до дистанционки. У них прибавилось нового опыта, которого при других обстоятельствах могло бы не и случиться. Хочешь не хочешь, пришлось осваивать современные технологии и внутренне «ускоряться».

Интересно, что начало осенней удаленки странным образом совпало с Днем учителя. Вот это был подарочек к профессиональному празднику, ничего не скажешь! А ведь День учителя — будто второе 1 сентября: цветы и поздравления, улыбки и добрые слова — все привыкли к тому, что практически через месяц после начала учебного года в школы снова приходит больший праздник знаний. Точнее, тех, кто выбрал знания своей профессией, открывая их для подрастающих поколений.

В этом же году вместо живых букетов учителя получали в подарок виртуальные — ничего не попишешь, карантин. Но «новый формат» никак не умалил значение праздника. Даже наоборот. Профессии учителя прибавилось значимости и веса.

Математика, русский язык, география, химия и далее-далее-далее — мы пишем, считаем и читаем, разбираемся в явлениях природы и геометрии, знаем свойства химических элементов и ориентируемся в законах физики — да просто имеем представления об устройстве жизни — именно благодаря им, нашим педагогам.

Можно даже сказать, что любой из нас состоит из спаянных воедино частичек, каждую из которых старательно «создал» тот или иной учитель. Так десятки мастеров-художников, собравшись вместе, могут оставить на полотне мазок краски, чтобы в итоге получился прекрасный пейзаж.

Когда-то учителя были чуть ли самыми уважаемыми людьми —общество высоко ценило их заслуги. Позже, во времена всеобщего раздрая, престиж педагогической работы в нашей стране начал стремительно падать, но сегодня профессия учителя вновь возвращает утерянные ранее позиции.

Мягкие навыки добавляют очков

— Стремительно меняется окружающий мир, исчезают профессии, существовавшие веками, и с необыкновенной быстротой рождаются новые. Лишь профессия учителя неизменно остается в перечне профессиональных занятий, и как показали события, вызванные пандемией, никакие технические средства, дистанционные и информационные технологии не заставят ее исчезнуть, — говорит доктор педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета (МГПУ) Александр Савенков. — Но если сама суть профессии остается практически неизменной, то требования к учителю-профессионалу существенно изменились с течением времени и до сих пор еще продолжают меняться.

Итак, что же должен уметь современный учитель, чтобы, как говорится, быть на коне? К сожалению, или к счастью, сегодня, чтобы соответствовать требованиям профессии, одного знания предмета уже недостаточно. Хороший учитель, например, должен в совершенстве (и желательно лучше своих учеников) владеть современными IT-технологиями, быть отличным «поисковиком» в информационном поле и уметь развивать так называемые мягкие навыки своих воспитанников (эмоциональный интеллект, умение слушать и слышать, способность к самопрезентации, креативность и тому подобные качества, которые добавляют очков человеку, чем бы он ни занимался, в какой бы сфере ни работал).

— Не помешают учителю и умения использовать здоровьеукрепляющие и здоровьесберегающие образовательные технологии, а также способность позаботиться о психофизическом развитии своих учеников. Но, наверное, самое главное — уметь отвечать детям и их родителям на вопросы, которые нельзя загуглить, — подчеркивает Савенков. — Думаю, активное развитие новых коммуникационных технологий заставит учителя уже в ближайшем будущем эволюционировать от профессионала, транслирующего знания, в профессионала, которого, скорее, следовало бы называть ≪когнитивным инженером≫ и «когнитивным технологом». Время все больше будет требовать и от самого учителя владения упомянутыми мягкими навыками — активности, креативности общительности —комфортности, я бы сказал.

Помните фильм «Большая перемена» (если кто его еще не смотрел, обязательно посмотрите!)? Хоть он и вышел на экраны в 1968 году, образ молодого учителя истории Нестора Петровича Северова, которого сыграл Михаил Кононов, до сих пор можно считать примером для педагогов. И, к слову, согласно недавним опросам социологов, Нестор Петрович и в 2020-м остается любимым киноучителем россиян.

Все его лучшие качества — принципиальность, увлеченность, энергия и целеустремленность, даже эмоциональность, умение выслушать и расположить к себе не только учеников (не важно, сколько им лет), но и родителей —частично и есть те самые мягкие навыки, которые так ценятся сегодня. «Частично», потому что небольшую скидку на время все-таки нужно сделать: современному учителю все же нужно быть еще «быстрее, выше, сильнее».

У детей есть свои ожидания к педагогам. Психологи Московского городского педагогического университета провели среди первоклассников опрос, выясняя, какие качества школьного учителя те считают самыми важными. Оказалось, что, по мнению детворы, учительница, должна быть: «веселой», «строгой», «справедливой», «много знающей» и обязательно «красивой»!

Вверх по ступенькам

Но качества качествами, а образование нужно обязательно получать. Сегодня подготовка учителя — это, образно говоря, обучение длиною в жизнь. Так что, как говорится, слабонервных просим удалиться.

На первой ступени профессионального педагогического образования стоят колледжи. После их окончания можно работать в дошкольных учреждениях и в начальной школе. Вторая ступень — получение высшего образования в вузах. Здесь можно вы учиться на педагога-предметника.

Высшее образование имеет два уровня: обучение на бакалавра, которое длится четыре года, дает право работать педагогом в любом учебном заведении, а дальнейшее окончание магистратуры открывает двери в научную работу в педагогике.

А по окончании аспирантуры и докторантуры молодой педагог может претендовать на место преподавателя в высших учебных заведениях.

— Важно, что, переходя с одного уровня образования на другой, будущий учитель сохраняет за собой право выбора собственной образовательной траектории. Современные педагогические университеты предоставляют право академической мобильности. Если в прошлые времена набор педагогических специальностей, а соответственно и профили подготовки будущих учителей в вузах были жестко регламентированы и немногочисленны, то в современных университетах студенту предлагается намного больше возможностей. Профили образовательных программ разнообразны и отвечают на любые запросы как будущего профессионала, так и потенциальных работодателей. После окончания университета периодическое повышение квалификации и система переподготовки позволяют учителю сохранять свою профессиональную мобильность.

Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работать и зарабатывать

Что еще следует знать будущим педагогам, так это то, что статус московского учителя сегодня высок. Столичные учителя получают достойную заработную плату и ценятся на рынке труда.

И если в прежние годы выпускники педагогических вузов либо вообще не доходили до школы, либо сбегали оттуда в первые годы работы, то теперь все изменилось. С каждым годом все больше студентов стремятся найти работу по специальности, и с каждым годом им все труднее это сделать, потому что приходится выдерживать большую конкуренцию.

Добавляет шансов на успешный поиск нужной вакансии активное взаимодействие вуза с потенциальными работодателями, поэтому, выбирая, куда поступать, не лишним будет узнать, есть ли такая «опция» в учебном процессе института или университета.

— На примере нашего вуза могу сказать, что, кроме традиционной практики в московских школах, во время которых обычно и решаются вопросы потенциального трудоустройства, у нас представители работодателя (директора школ, завучи) в обязательном порядке участвуют в курсовых, модульных, выпускных экзаменах, а также на защитах выпускных квалификационных работ, — подытоживает директор Института педагогики и психологии образования МГПУ Александр Савенков. — Администраторы школ, по-настоящему заботящиеся о совершенствовании кадрового потенциала своей организации, могут с первого курса бакалавриата присматривать и курировать понравившихся им студентов. Участвуя таким образом в их обучении, они буквально могут выращивать себе специалистов с нужными им характеристиками.

К слову, работать, получив педагогическое образование, можно не только в школах, колледжах и вузах. Найти себя учитель может и в различных образовательных центрах, на курсах, в коммерческих проектах и даже частной практике.

РЕПЛИКА

Отдаешь частичку души

Александр Маслов, преподаватель изобразительного искусства:

— Работа с детьми помогает оставаться в тонусе, быть энергичным. Сейчас дети совершенно другие: они способны получать информацию, сразу анализируя, где она может им пригодиться. Поэтому, для того чтобы их заинтересовать, приходится придумывать новые интересные способы, что помогает и самим учителям не заскучать. Учитель должен быть примером для своих учеников, поэтому приходится держать статус и стараться показать все свои лучшие качества, чтобы не разочаровать детей.

Самые лучшие учителя — это люди с открытой душой, которые всегда готовы прийти на помощь, поделиться опытом, дать совет и быть просто другом для своих учеников. Дети очень хорошо чувствуют эмоции, и когда учитель к ним негативно настроен, то и предмет так и не станет освоенным, что вредит учебе. У профессии очень много плюсов, но есть и минусы — когда дети оканчивают школу, очень сложно с ними расставаться. Но в то же время приятно видеть, что ты чему-то научил ребенка. Приятен сам процесс обучения, когда видишь, как человек развивается. Каждому ученику отдаешь частичку своей души и надеешься, что вложенные в него знания помогут ему во взрослой жизни.

ПЛЮСЫ:

— Творчество. Работа учителем — это постоянное самосовершенствование.

— Репетиторство. Возможность подработать — всегда кстати.

— Рабочий день. Удобный и не перегруженный.

— Эмоции. Успехи учеников — вдохновляют.

— Авторитет. К педагогам относятся с уважением.

— Отпуск. Во время летних каникул он длится минимум два месяца.

— Энергия и оптимизм. Работа с детьми и молодежью заряжает и придает сил.

МИНУСЫ:

— Нервы. Эта работа требует колоссального терпения.

— Нехватка личного времени. Подготовка к урокам, составление планов и проверка тетрадей отнимают очень много свободного времени.

— Бумажная работа. У учителя ее много, так же как и «писанины», и дополнительной общественной нагрузки.

— Однообразие. Повторение одной и той же информации из года в год может надоесть.

ЦИТАТА

Лев Ландау, советский физик-теоретик:

— Некоторые считают, что учитель обкрадывает своих учеников. Другие — что ученики обкрадывают учителя. Я считаю, что правы и те, и другие, и участие в этом взаимном обкрадывании прекрасно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Данцигер, психолог:

— Сегодня профессия школьного учителя становится более востребованной у молодежи. Причина этого, я полагаю, в том, что молодые люди, прошедшие через систему школьного образования, имеют горячее желание внести свой вклад в ее изменение. Сделать уроки более интересными и продуктивными для детей, заинтересовать их.

По крайней мере такими я вижу многих из современных молодых учителей. Кто-то из них идет в школу, кто-то дает частные уроки или работает в частных учебных заведениях, в системе дистанционного обучения. Это положительная тенденция, которая рано или поздно принесет свои плоды.

КСТАТИ

Датой празднования Дня учителя было выбрано 5 октября, потому что в этот день в 1965 году в Париже прошла судьбоносная встреча представителей Международной организации труда и ЮНЕСКО. Результатом этой встречи стал декрет «О положении учителей», заложивший все основные положения и смыслы профессии. В 1994 году по инициативе ООН День учителя стал Международным праздником.

Существует традиция — дети дают в этот день учителям отдохнуть: в школах проходят дни самоуправления, когда в роли педагогов выступают сами школьники. А еще ни один День учителя не обходится без концертов, подготовленных силами учеников, и поздравлений в адрес виновников торжества.

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