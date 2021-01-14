Московские школьники назвали самые популярные онлайн-уроки в музеях в 2020 году

В рамках проекта «Учебный день в музее» учителя проводят уроки в учреждениях культуры, используя готовые пособия и методические материалы. На занятиях школьники, выполняя задания в рабочих листах, ищут и находят ответы в музейных экспозициях. В 2020 году ребята посещали такие учебные дни в режиме онлайн. Самые популярные онлайн-уроки по итогам 2020 года — в подборке. К ним можно обратиться в любое время.

Дом-музей Марины Цветаевой

«Марина Ивановна Цветаева и ее кумиры»

Этот урок французского языка в экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой предназначен для учащихся 10–11-х классов. Марина Цветаева начала изучать иностранные языки еще в раннем детстве и с одинаковой легкостью читала и писала как по-французски, так и по-немецки. Знакомясь с экспозицией музея и выполняя задания, ребята приходят к пониманию, кто из выдающихся деятелей истории и искусства оказал наибольшее влияние на становление личности и творчество поэта.

«Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Судьба в истории»

Марине Цветаевой была уготована непростая участь жить на изломе эпохи. Урок истории для 10–11-х классов помогает погрузиться в атмосферу того времени, установить связь между событиями, происходившими в стране и в мире, и частной жизнью семьи Цветаевой.

Музей космонавтики

«Законы движения планет»

Музей космонавтики с помощью современных технологий предоставляет возможность провести урок астрономии в виртуальном экспозиционном пространстве. Десятиклассники отправляются в своеобразный квест, изучая музейные объекты и самостоятельно делая открытия.

Московский зоопарк

«В гости к приматам. Обезьяны в Московском зоопарке»

Это даже не урок, а целый учебный день для третьеклассников, включающий задания по математике, русскому языку и окружающему миру. Ребята знакомятся с разными видами приматов, изучают их привычки и повадки, решают задачи, читают и учатся определять типы текстов. Школьники узнают множество интересных фактов, например, каковы размеры самой большой и самой маленькой обезьян в мире. В конце занятия ребята сами оценивают проделанную работу и подводят итоги.

«Многообразие птиц. Птицы Московского зоопарка»

Это тоже учебный день для учеников вторых классов, и он очень интересный и насыщенный. Задания по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру объединены одной темой — птицы. Заполняя рабочие листы, ребята узнают, как разнообразен мир пернатых, знакомятся с некоторыми его представителями, изучают их повадки. А еще у школьников есть возможность выяснить, кто такие киперы, писатели-анималисты и орнитологи, и, возможно, определиться с будущей профессией.

Государственный музей Владимира Высоцкого

Музей Владимира Высоцкого вступил в проект в 2020 году, но уроки, представленные в нем, уже успели полюбиться столичным учителям и школьникам.

«Владимир Высоцкий: авторская песня»

Виртуальный урок по литературе в Музее Высоцкого знакомит одиннадцатиклассников с творчеством одного из самых харизматичных поэтов советской эпохи. В экспозиции представлены черновики, написанные рукой Высоцкого, и интерактивные инсталляции, посвященные его творчеству, ранние записи и последние концертные выступления. Это дает возможность учащимся в полной мере оценить наследие поэта и узнать о художественных особенностях уникального направления — авторской песни.

Музей Победы

«Слагаемые Великой Победы»

Атмосфера, созданная в Музее Победы, дает возможность вспомнить о самом страшном периоде в жизни нашей страны и в полной мере оценить подвиг советского народа. Лучше всего сделать это на уроке истории. Он очень информативен: ребятам предстоит изучить богатый фактический материал, применив навыки систематизации и анализа, обобщить его и сделать выводы. Итогом урока становится символическая формула Великой Победы, в которой собраны все факторы, совокупность которых привела нашу страну к триумфу.

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