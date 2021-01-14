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Первый московский туристский марафон школьников стартует 15 января
Фото: freepik.com

Первый московский туристский марафон школьников стартует 15 января

Юлия Ямпольская

Город

Первый московский туристский марафон школьников пройдет в столице с 15 января по 30 мая 2021 года. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

Уточняется, что принять участие в мероприятии могут учащиеся всех возрастов и их семьи. Марафон пройдет в три этапа. Так, в рамках первого этапа на классных часах и занятиях по программам дополнительного образования пройдет туристская онлайн-подготовка участников. После того как ребята познакомятся с обучающими видеоматериалами, они примут участие в туристской игре-викторине и выполнят задания.

На заключительном этапе учащиеся приступят к практическим занятиям. Так, гуляя самостоятельно или с семьей в столичных парках, они будут проходить установленные организаторами маршруты и контрольные пункты.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма с 15 января.

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