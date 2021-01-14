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Посвященный Анатолию Рыбакову маршрут появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Посвященный Анатолию Рыбакову маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Юлия Ямпольская

Город

Специально к 110-летию со дня рождения советского писателя Анатолия Рыбакова портал «Узнай Москву» подготовил маршрут по центральным улицам столицы. Горожане могут совершить прогулку в виртуальном формате.

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл, маршрут будет состоять из 12 мест.

— Пройдя по нему, можно освежить в памяти важные эпизоды романа, а также по-новому взглянуть на привычные дома и улицы центральной части города, — цитирует его официальный сайт мэра столицы.

Так, первой точкой станет дом № 51 на Арбате, где жил Анатолий Рыбаков после переезда его семьи в Москву в 1919 году. Далее маршрут продолжится около особняка Дункер — Цетлина на Поварской улице. Отмечается, что здание построили в середине XIX века. Третьей точкой маршрута станет дом № 1 на улице Большой Никитской. По сюжету трилогии «Дети Арбата» здесь, в Колонном зале Дома союзов, Иосиф Сталин проводил торжественное заседание, которое было посвящено открытию Московского метрополитена.

Затем жителям столицы предлагается проследовать на Тверскую улицу, где в ресторане «Националь» произошло знакомство Вари Ивановой с архитектором Игорем Владимировичем. Кроме того, можно пройти в сторону Александровского сада, где любили гулять герои романа.

Также еще одной интересной точкой является гостиница «Москва» на улице Охотный Ряд. В произведении возведение этого здания описано как самое крупное и важное строительство города.

В маршрут включили еще несколько объектов, которые связаны с эпизодами романа. Например, дом 24 на улице Кузнецкий Мост и дом № 4/1 на Старой площади.

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