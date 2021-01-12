Китайская гимнастика и вокал: столичные парки подготовили новые онлайн-занятия

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Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Московские парки подготовили новые онлайн-мероприятия, на которых можно будет познакомиться с историей и культурой Древнего Египта, насладиться поэзией Осипа Мандельштама и научиться красиво петь.

Занятия будут публиковать на официальных страницах парков в социальных сетях с 12 по 16 января. Всех желающих ждут лекции, творческие мастер-классы, видеотренировки и виртуальные экскурсии.

Во вторник, 12 января, на страницах Бабушкинского парка в соцсетях пройдет урок по вокалу. Его проведет руководитель вокальной студии Ангелина Романенко. Пользователи смогут улучшать технику пения, поработать над подачей голоса и сделать артикуляционную гимнастику.

В тот же день в 12:00 парк «Ходынское поле» проведет тренировку по суставной гимнастике. Этот комплекс физических упражнений направлен на разогрев суставов, улучшение их подвижности, увеличение эластичности связок и сухожилий.

Помимо этого, парк «Северное Тушино» запускает цикл виртуальных экскурсий по отсекам дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец», а также представит онлайн-выставку «Персонажи любимых сказок».

А ландшафтный парк «Митино» 13 января в 17:00 организует для детей в возрасте от 5 до 12 лет занятие «Как писали в Древнем Египте».

Парк «Красная Пресня» предлагает 15 января присоединиться к тренировке «Цигун для позвоночника». Это китайская система оздоровления, которая включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики.

Также Лианозовский парк приглашает на литературную встречу, на которой будут читать стихи Осипа Мандельштама. Встреча пройдет 16 января в 13:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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