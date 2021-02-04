Глава МЭР назвал сроки возобновления роста доходов россиян

Фото: facebook.com/Минэкономразвития России

Рост реальных доходов граждан России возобновится в третьем-четвертом кварталах 2021 года. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам Решетникова, российская экономика вступила в фазу активного восстановления, поэтому в текущем году «мы увидим восстановление доходов населения».

Глава Минэкономразвития также отметил, что настроение бизнеса меняется в связи с изменением ситуации с коронавирусной инфекцией.

— По мере вакцинации, по мере формирования иммунитета группового, и настроения бизнеса меняются, и сейчас гораздо более все ориентированы уже на развитие, чем просто на то, чтобы просто пережить эти времена, — заявил Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат работающим гражданам страны, чтобы нивелировать воздействие роста цен на доход жителей РФ.

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