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Россиянам объяснили причины подорожания продуктов
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россиянам объяснили причины подорожания продуктов

Елена Фролова

Товары

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объяснил, почему в России могут повыситься цены на курицу, яйца, картофель и морковь. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, в феврале текущего года стоимость указанных продуктов на 30 процентов выше, чем за аналогичный период 2020 года. Одной из причин произошедшего мог стать птичий грипп. Эксперт пояснил, что несколько российских птицефабрик остановили из-за этого реализацию своего товара, что в свою очередь привело к снижению объема предложений.

— Не знаю, сохранится ли тенденция роста цен. Возможно, наоборот, будет падение, если производство быстро восстановится и предложения на рынке по мясу кур вырастут, — отметил Востриков.

При этом он выразил уверенность в том, что производство в скором времени восстановится, тогда рост цен на мясо кур сойдет на нет. Тем временем с овощами ситуация гораздо серьезней, считает эксперт. Эта продукция сильно зависит от объема производства.

— По картофелю валовой сбор уменьшился. Это хорошо для картофелеводов, но плохо для потребителей, — рассказал Востриков.

Уточняется, что в ближайшие семь дней стоимость килограмма картошки может увеличиться до 24 рублей. Этот рост эксперт связывает с неурожаем, случившимся в 2020 году. Та же самая причина кроется в подорожании моркови.

Читайте также: Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть с начала года

картофелькурицарост цен на продукты
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