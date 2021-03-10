Комаровский объяснил, в каком случае нужно принимать витамин D

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос, как понять, нужно ли человеку принимать витамин D.

— Самый надежный способ — сделать лабораторный тест на концентрацию витамина в организме, при малейших сомнениях я вам рекомендую его сделать. Тем не менее постоянный профилактический прием витамина D необходим практически всему населению, если вы не живете на тропическом острове, — отметил врач.

По словам Комаровского, прием витамина D нужен всем, кто не имеет постоянного доступа к жирной морской рыбе, тем, кто живет в мегаполисе. Он отметил, что из-за смога велика вероятность того, что человеку не хватает этого витамина.

— Только три-четыре человека из ста имеют нормальную концентрацию витамина D. У остальных в той или иной степени дефицит, — подытожил Комаровский.

Видео опубликовано на YouTube.

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