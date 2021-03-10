Психоэндокринолог составил топ-10 продуктов, необходимых больным диабетом

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Для больных сахарным диабетом составлен топ из десяти продуктов, которые помогут поддержать здоровье и улучшить общее самочувствие. Об этом рассказал врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

Рыба и морепродукты

Такие виды рыб как хек, треска, минтай, горбуша, форель и морепродукты не содержат углеводов и богаты полененасыщенными кислотами. А они в свою очередь предотвращают развитие атеросклероза и поражение сосудов.

Авокадо

В нем мало углеводов, но много полиненасыщенных жиров, которые благотворно влияют на работу сердца и стабилизируют содержание холестерина в крови.

Растительные масла

Врач рекомендует использовать смесь из пяти или шести масел по чайной ложке в день. Если это подсолнечное масло, то лучше нерафинированное. Оливковое масло холодного отжима богато антиоксидантами. Лидером среди масел по степени полезности является масло амаранта. Суточная норма потребления 18-20 грамм поможет снизить липиды в крови, нормализовать функцию печени. Также полезно и льняное масло, оно богато полиненасыщенными жирными кислотами.

Домашняя выпечка

Здесь важно использовать показанную для диабетиков муку — амарантовую и льняную.

Орехи

Самым полезным считается кедровый орех. В нем мало углеводов, есть витамин В1 и большое количество полиненасыщенных кислот. Также больным диабетом показан лесной орех и миндаль.

Стевия

Экстракт листьев стевии обладает иммуномодулирующим свойством. Это растение помогает снизить концентрацию глюкозы и холестерина в крови. В отличие от сахара, стевия не приводит к росту глюкозы.

Богатые селеном продукты

Сам по себе селен является мощным антиоксидантом. Его очень много в бразильских орехах, мясе индейки, белых грибах, куриной грудке, кокосе, морской рыбе и многих других продуктах.

Кисломолочные продукты

Кисломолочные продукты лучше готовить в домашних условиях и добавлять к ним купленные в аптеке лакто- и бифидобактерии.

Куркума, гвоздика

Это самые мощные антиоксиданты. Они обеспечивают защиту от свободных радикалов, которые провоцируют развитие сахарного диабета и вызывают его осложнения.

Овощи

Овощи богаты витаминами и антиоксидантами. Даже обычная белокочанная капуста оказывает положительное влияние на уровень сахара в крови, сообщает «Российкая газета».

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