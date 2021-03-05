Диетолог-эндокринолог ответила, можно ли с помощью питания вылечить акне

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Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова ответила на вопрос, можно ли с помощью питания вылечить акне. Речь идет об изменениях кожи, связанных с воспалением и нарушением работы сальных желез.

— Нет, нельзя, к сожалению. Это невозможно, и я хочу это сказать всем: сейчас идет мода, что все проблемы на лице — это проблема с кишечником. Я всю жизнь мучаюсь этой проблемой, сейчас лучше, а в подростковом возрасте было очень тяжело, прошла многих дерматологов, почти всегда назначают диету, ты себя винишь. Ты не ешь, но акне все равно есть, оно мешает жить, — заявила врач.

По словам Комиссаровой, больше на акне влияет уход, но есть исследования, которые показывают, что молочные обезжиренные продукты могут стимулировать акне, как и продукты с высоким гликемическим индексом.

— Акне — это долгая история, зависит от многих факторов. Лучше вести дневник питания. Человек отмечает, что ел, появились ли высыпания после употребления некоторых продуктов. Потом их употребление снижается, это помогает, — пояснила эксперт.

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