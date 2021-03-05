Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог-эндокринолог ответила, можно ли с помощью питания вылечить акне
Фото: pexels.com

Диетолог-эндокринолог ответила, можно ли с помощью питания вылечить акне

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова ответила на вопрос, можно ли с помощью питания вылечить акне. Речь идет об изменениях кожи, связанных с воспалением и нарушением работы сальных желез.

— Нет, нельзя, к сожалению. Это невозможно, и я хочу это сказать всем: сейчас идет мода, что все проблемы на лице — это проблема с кишечником. Я всю жизнь мучаюсь этой проблемой, сейчас лучше, а в подростковом возрасте было очень тяжело, прошла многих дерматологов, почти всегда назначают диету, ты себя винишь. Ты не ешь, но акне все равно есть, оно мешает жить, — заявила врач.

По словам Комиссаровой, больше на акне влияет уход, но есть исследования, которые показывают, что молочные обезжиренные продукты могут стимулировать акне, как и продукты с высоким гликемическим индексом.

— Акне — это долгая история, зависит от многих факторов. Лучше вести дневник питания. Человек отмечает, что ел, появились ли высыпания после употребления некоторых продуктов. Потом их употребление снижается, это помогает, — пояснила эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Не фастфуд, не сладости: диетолог назвала два самых опасных пищевых пристрастия

питаниедиетологкожа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Все мнения
О проекте