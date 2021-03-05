Не фастфуд, не сладости: диетолог назвала два самых опасных пищевых пристрастия

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Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова назвала два самых опасных пищевых пристрастия. По ее словам, это алкоголь и сырая пища.

— Алкогольные пристрастия самые опасные. Не очень хорошо есть сырую рыбу: тартары, сашими, суши, плохо приготовленные яйца — всеми любимые яйца-пашот могут содержать сальмонеллу, — отметила врач.

По словам Комиссаровой, такие популярные блюда стоит есть только в проверенных местах, и ни в коем случае не стоит есть их беременным женщинам и кормящим.

— Есть определенные риски и лучше полностью избегать всего сырого. Есть фастфуд постоянно тоже вредно, но не сказала бы, что опасно. Есть большое количество переработанных продуктов — колбаса, сосиски. Я бы не сказала, что это опасные привычки, это не очень здоровые привычки, — сообщила диетолог.

Журналистка Рамина Эсхакзай отметила, что ей казались опасными такие привычки как газированная вода и сладости на ночь. На что диетолог подчеркнула, что «не любит демонизировать ничего».

Видео опубликовано на YouTube.

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