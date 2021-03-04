Диетолог перечислила продукты, которые невредно есть на ночь

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Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, употребление которых на ночь не принесет вреда организму.

Она отметила, что ночью замедляется работа всех систем органов, в том числе и пищеварительной. Поэтому в пищу можно употребить легкоусвояемый белок. Диетолог пояснила, что не имеющим времени на готовку людям можно заменить прием пищи белковым коктейлем.

Среди подходящих для позднего ужина продуктов Дианова назвала омлет с овощами и рыбу, которую можно есть в любом виде. Также подойдет творог, в том числе, и в виде запеканки.

— Я считаю, что для желудка неплохо и можно спокойно съесть один банан и буквально пару ложек урбеча. Это ляжет спокойно и легко. Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета, — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Она уточнила, что мясо и птицу лучше не употреблять вечером и ночью, так как они относятся к тяжелой пище. Любителям этих продуктов она посоветовала есть их в виде детского питания. В таком случае мясо «не ляжет комом».

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