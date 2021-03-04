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Диетолог перечислила продукты, которые невредно есть на ночь
Фото: pixabay.com

Диетолог перечислила продукты, которые невредно есть на ночь

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, употребление которых на ночь не принесет вреда организму.

Она отметила, что ночью замедляется работа всех систем органов, в том числе и пищеварительной. Поэтому в пищу можно употребить легкоусвояемый белок. Диетолог пояснила, что не имеющим времени на готовку людям можно заменить прием пищи белковым коктейлем.

Среди подходящих для позднего ужина продуктов Дианова назвала омлет с овощами и рыбу, которую можно есть в любом виде. Также подойдет творог, в том числе, и в виде запеканки.

— Я считаю, что для желудка неплохо и можно спокойно съесть один банан и буквально пару ложек урбеча. Это ляжет спокойно и легко. Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета, — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Она уточнила, что мясо и птицу лучше не употреблять вечером и ночью, так как они относятся к тяжелой пище. Любителям этих продуктов она посоветовала есть их в виде детского питания. В таком случае мясо «не ляжет комом».

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