Врач предупредил о последствиях чрезмерного количества соли в рационе

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Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что многие россияне превышают рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) суточную дозу соли, и предупредил о возможных последствиях ее чрезмерного употребления.

Так, ВОЗ рекомендовала употреблять взрослому человеку не более пяти граммов соли в сутки. По статистике, в среднем жители Европы и США потребляют около десяти граммов, а россияне — 12 граммов соли в сутки.

Как уточнил Бобровский, больше всего соли человек употребляет не из солонки, а из полуфабрикатов, куда ее добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса.

— К сожалению, повышенное содержание соли дает о себе знать в первую очередь через сердечно-сосудистые заболевания вроде гипертонии. В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет, — цитирует диетолога радио Sputnik.

Врач порекомендовал снизить количество соли в рационе. Для этого нужно внимательно изучать состав приобретаемых продуктов.

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