Кардиолог перечислил продукты, которые нужно исключить из рациона гипертоникам

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Число людей, страдающих гипертонией, каждый год увеличивается. При этом в борьбе с высоким давлением нельзя рассчитывать только на таблетки. Важно разобраться и в питании человека. Об этом врач-кардиолог Дмитрий Козлов рассказал Nation news.

По мнению эксперта, в первую очередь важно исключить алкоголь, кофе и чай.

— Так вы сможете предупредить спазмы кровеносных сосудов, которые вызывают эти напитки. Однако это совсем не значит, что нужно отказаться от любимого чая. Замените его на зеленый, а кофе — на цикорий. Тем самым вы существенно снизите нагрузку на сердце и улучшите его работу, — объяснил кардиолог.

Он также рекомендовал отказаться от использования соли и сахара. Первому продукту свойственно задерживать жидкость в организме, а второму — быстро усваиваться организмом и откладываться в жир. Поэтому медики часто советуют пациентам отказаться от чрезмерного употребления сладостей, белого хлеба, консервов, колбасы и полуфабрикатов, чтобы не набрать лишний вес и избежать скачков давления.

— В питании человека с повышенным давлением всегда должны быть крупы, бобовые, орехи, которые богаты магнием — питательным и чрезвычайно важным материалом для работы сердечно-сосудистой системы, — добавил Дмитрий Козлов.

Поэтому, по его словам, нужно включить в рацион пшено, овсянку и гречневую крупу. В качестве перекусов можно использовать сырой миндаль, грецкие орехи. Также не стоит забывать про фрукты и овощи, которые лучше есть до вечера. Провокатором давления часто является лишний вес, поэтому врачи рекомендуют поддерживать его в норме.

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