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Малышева назвала «суперпродукты» для продления жизни
Фото: pixabay.com/ru

Малышева назвала «суперпродукты» для продления жизни

Юлия Курганова

Здоровье

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале о «суперпродуктах», которые способны продлить жизнь.

Они отметили, что речь идет о еде, богатой растительным белком. Так, замена в рационе животного белка на растительный значительно уменьшает риски смерти от онкологических заболеваний, гипертонии, инсульта и инфаркта.

Врачи назвали лучшими растительными продуктами нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

— Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1, — уточнил Продеус.

Также специалисты обратили внимание, что высоким содержанием растительного белка обладают фасоль и горох. Малышева добавила, что суточная норма растительного белка содержится в 60 граммах арахиса, семенах тыквы и грецкого ореха.

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