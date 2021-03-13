Аллергикам рекомендовали не делать вакцину от коронавируса
Людям, у которых в анамнезе есть аллергии, не стоит делать вакцину от коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, рекомендация касается случаев с тяжелыми аллергическими осложнениями.
— Только люди, у которых в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отек Квинке или что-нибудь вот такое, анафилактический шок у них был по непонятным причинам, — пояснил директор центра.
Центр имени Н. Ф. Гамалеи, директором которого является Александр Гинцбург, занимается разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V».
Гинцбург добавил, что в настоящее время специалисты проводят исследования вакцины на онкологических больных.
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