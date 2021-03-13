Гинцбург: Вакцина «Спутник V» будет действовать в течение двух и более лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может действовать в течение двух и более лет. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

— Продолжительность действия этого вакцинного препарата будет очень длительной. Мы надеемся, что два года и более, — отметил Гинцбург.

Ранее он заявил, что «Спутник V» будет эффективен среди всех возрастных категорий, которым сейчас разрешено делать прививку от коронавируса.

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