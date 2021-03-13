Гинцбург заявил, что «Спутник V» одинаково эффективен среди всех возрастных групп

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна среди всех возрастных категорий, которым сейчас разрешено делать прививку. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, сначала у врачей были сомнения, что среди людей старше 60 лет вакцина будет действовать хуже. Однако опасения не подтвердились.

— В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию, — ничего похожего (не произошло — прим. «ВМ»). Пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат, — отметил Гинцбург.

Разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V» занимался Центр имени Н. Ф. Гамалеи, директором которого является Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил разрешения у властей Франции на покупку российской вакцины «Спутник V».

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