Гинцбург заявил, что «Спутник V» одинаково эффективен среди всех возрастных групп
Вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна среди всех возрастных категорий, которым сейчас разрешено делать прививку. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, сначала у врачей были сомнения, что среди людей старше 60 лет вакцина будет действовать хуже. Однако опасения не подтвердились.
— В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию, — ничего похожего (не произошло — прим. «ВМ»). Пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат, — отметил Гинцбург.
Разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V» занимался Центр имени Н. Ф. Гамалеи, директором которого является Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что Мэр Ниццы Кристиан Эстрози попросил разрешения у властей Франции на покупку российской вакцины «Спутник V».
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