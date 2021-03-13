Мэр Ниццы попросил разрешения у властей Франции на покупку «Спутника V»

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к французским властям с просьбой разрешить ему купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом политик сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Эстрози выложил в социальную сеть свое интервью на радиостанции, где он говорит о необходимости ускорить темпы вакцинации на территории Ниццы. Мэр попросил правительство страны разрешить ему ввезти в город российский препарат от COVID-19.

— Прошу власти, курирующие здравоохранение, разрешить мне сделать это, — написал мэр.

По словам политика, региональные власти могут быстрее федеральных срабатывать в сложных ситуация. Так, Эстрози самостоятельно смог снабдить жителей города масками, когда в других регионах страны наблюдался их дефицит.

Эстрози уточнил, что Ницца является городом международного значения, поэтому он сможет договориться с Россией о поставках вакцины.

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