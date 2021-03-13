Совбез Молдавии рекомендовал властям временно ввести режим ЧП из-за COVID-19

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Высший совет безопасности Молдавии рекомендовал ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за COVID-19. Об этом рассказала президент страны Майя Санду во время брифинга.

Режим ЧП предложили ввести на две недели.

— Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений, — отметила президент.

Она добавила, что нужно изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью. В коммисию необходимо включить врачей и эпидемиологов для создания Единого командного центра при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Высший совет безопасности созвали в субботу, 13 марта, для обсуждения эпидемиологической обстановки в стране. Кроме того власти и члены совета обсудили борьбу с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

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