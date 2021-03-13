Новую вспышку птичьего гриппа выявили на ферме в Японии

Фото: flickr.com/Ubé

На птицеферме в префектуре Тотиги в Японии зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа. Об этом рассказали в агентстве Киодо.

Утром в субботу, 13 марта, на ферме обнаружили мертвых кур. Специалисты провели генетический анализ, результаты которого показали наличие вируса птичьего гриппа.

Чтобы вирус не распространился, было принято решение уничтожить 77 тысяч кур. Уточняется, что операцию начали за два часа до полуночи.

В районе птицефермы ввели карантин на транспортировку кур и их яиц в радиусе трех километров. За пределы десяти километров куры и их яйца вывозить запрещено.

В 2021 году в Японии случилась наиболее масштабная вспышка птичьего гриппа. С ноября 2020 года птичий грипп фиксировали в 17 из 47 японских префектур. Всего из-за гриппа было уничтожено почти 9,7 миллиона кур.

Читайте также: Американские врачи использовали 100 миллионов доз вакцины от COVID-19