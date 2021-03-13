Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новую вспышку птичьего гриппа выявили на ферме в Японии
Фото: flickr.com/Ubé

Новую вспышку птичьего гриппа выявили на ферме в Японии

Анастасия Волоснова

В мире

На птицеферме в префектуре Тотиги в Японии зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа. Об этом рассказали в агентстве Киодо.

Утром в субботу, 13 марта, на ферме обнаружили мертвых кур. Специалисты провели генетический анализ, результаты которого показали наличие вируса птичьего гриппа.

Чтобы вирус не распространился, было принято решение уничтожить 77 тысяч кур. Уточняется, что операцию начали за два часа до полуночи.

В районе птицефермы ввели карантин на транспортировку кур и их яиц в радиусе трех километров. За пределы десяти километров куры и их яйца вывозить запрещено.

В 2021 году в Японии случилась наиболее масштабная вспышка птичьего гриппа. С ноября 2020 года птичий грипп фиксировали в 17 из 47 японских префектур. Всего из-за гриппа было уничтожено почти 9,7 миллиона кур.

Читайте также: Американские врачи использовали 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

грипппациентЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте