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Американские врачи использовали 100 миллионов доз вакцины от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Американские врачи использовали 100 миллионов доз вакцины от COVID-19

Анастасия Волоснова

В мире

В США использовали 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом пишет газета The Hill, ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Около 35 миллионов жителей страны полностью привились от коронавируса, получив две дозы вакцины. Еще 65 миллионов человек привились только одной дозой вакцины. Всего американские врачи израсходовали 100 миллионов доз вакцины от COVID-19.

В пятницу, 12 марта, в стране сделали рекордные 2,9 миллиона уколов в рамках вакцинации. Ранее за сутки врачи делали в среднем 2,3 миллиона уколов.

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