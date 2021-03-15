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Глава ПАСЕ рассказал о запросе российской вакцины «Спутник V» в ЕС
Фото: Council of Europe/ Candice Imbert

Глава ПАСЕ рассказал о запросе российской вакцины «Спутник V» в ЕС

Елизавета Борисова

Здоровье

Российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19 запросили в Евросоюзе, соответствующее ведомство рассматривает эту возможность. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает РИА Новости.

В период с 15 по 16 марта руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс находится с рабочим визитом в Москве. В понедельник состоялась встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудили вопросы доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

— Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность, — прокомментировал глава ПАСЕ.

По предварительным данным, одобрение российского препарата в ЕС состоится уже в мае, однако точные даты отсутствуют.

Напомним, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. На данном этапе препарат зарекомендовал себя как высокоэффективный.

Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев COVID-19.

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