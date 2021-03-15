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Порядка 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в России
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Порядка 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Общество

В России от коронавируса полностью привились 3,5 миллиона человек. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций в понедельник, 15 марта.

В фонде отметили, что ни одна страна Европы еще не достигла отметки в три миллиона полностью вакцинированных жителей.

— Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 миллиона человек, — приводит РИА Новости сообщение РПФИ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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