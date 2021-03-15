Порядка 3,5 миллиона человек вакцинировались от COVID-19 в России
В России от коронавируса полностью привились 3,5 миллиона человек. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций в понедельник, 15 марта.
В фонде отметили, что ни одна страна Европы еще не достигла отметки в три миллиона полностью вакцинированных жителей.
— Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 миллиона человек, — приводит РИА Новости сообщение РПФИ.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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