Анастасия Ракова рассказала о новом алгоритме лечения COVID-19 в больницах Москвы

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Московские стационары и резервные госпитали получили новое решение для лечения коронавируса — цифровую платформу «Ньюс2». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой алгоритм позволяет отслеживать динамику состояния пациента и эффективность лечения. Основой решения стал метод оценки риска ухудшения состояния больного по международной шкале NEWS2. Система установлена на планшеты, с помощью которых врачи могут отсканировать QR-код пациента и внести в систему больницы показания состояния больного. На основе его анализа система относит пациента к группе риска, она также рассказывает о возможных рисках ухудшения состояния, пояснила Анастасия Ракова.

— Система рассчитывает результат и относит пациента к определенной группе риска, подсвечивая нужным цветом. При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом, — добавила заместитель мэра.

Шкала используется в разных странах для оценки состояния тяжести пациента. Оценка, формируемая из суммы набранных баллов, позволяет отнести пациента к одной из групп риска — от минимального до крайне высокого. В Москве система была интегрирована в ЕМИАС, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч пациентов прошли лечение в больнице в Коммунарке за год.

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