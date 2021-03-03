Более 20 тысяч пациентов прошли лечение в медкомплексе в Коммунарке за год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с3 Карта всех событий

Более 20 тысяч человек прошли лечение в Коммунарке в Москве за год работы после перепрофилирования больницы для работы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.

За первые три недели работы в больницу поступило более 500 пациентов. Основной корпус Коммунарки предоставлял 800 коечных мест, еще 1249 коек были открыты в резервном госпитале на территории больницы. В настоящее время больница может одновременно оказывать помощь более чем двум тысячам пациентов.

— Новый опыт предстояло наработать одновременно с лечением тысяч больных и обработкой статистических данных. Единые подходы вырабатывались в рабочих группах — и российских, и международных, в которых участвовали и наши врачи. За год лечение в Коммунарке прошли более 20 тысяч человек, — отметил Денис Проценко.

За год в Коммунарке провели порядка 3,7 миллиона исследований. Среди них 2,25 миллиона делали для самой больницы, остальные исследования предоставляли для других медицинских объектов в новой Москве.

За год в больнице провели около более 1,1 тысячи операций. Столичные врачи помогали не только москвичам, но и жителям других городов и стран.

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