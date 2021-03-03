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Еще в шести торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Еще в шести торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от COVID-19

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект, 109 Карта всех событий

В Москве планируют открыть пункты вакцинации от коронавируса еще в шести торговых центрах. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи смогут привиться на площадках в торговых центрах «РИО» на Ленинском проспекте и «Дубровка» уже с 3 марта. Вакцинироваться можно без предварительной записи, однако при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В настоящее время в Москве уже работают пункты вакцинации не только в больницах, но и в торговых центрах, театрах и офисах. Их начали открывать с 18 января 2021 года, сообщает Интерфакс.

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