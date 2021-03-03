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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2065 пациентов за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2065 пациентов за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2065 пациентов за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю за инфекцией в среду, 3 марта.

Общее число вылечившихся с начала пандемии увеличилось до 903 100 человек. За минувшие 24 часа в Москве зафиксировано 46 летальных исходов. В больницу госпитализировали 853 человека.

Москва остается лидером по количеству новых случаев заболевания. За сутки в столице выявили 1284 новых пациента с коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 962 новых случая, на третьем — Московская область, где выявили 691 нового пациента с коронавирусом.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 2065 пациентов за суткиФото: Оперштаб

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