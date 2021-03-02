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Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса

Анастасия Чанцева

Здоровье

Россия еще не прошла первую волну коронавирусной инфекции, сообщил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра — ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. <…> Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне, — рассказал Горелов в эфире Первого канала.

Эпидемиолог добавил, что у 18 процентов пациентов, перенесших COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, антитела не вырабатываются совсем. В таком случае специалист рекомендует делать прививку.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский спрогнозировал снижение пандемии в апреле.

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