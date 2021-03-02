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Московские врачи вылечили от коронавируса более 900 тысяч человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса более 900 тысяч человек

Юлия Ямпольская

Здоровье

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1796 пациентов. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее количество тех, кто выздоровел в городе с начала пандемии, увеличилось до 901 035.

Московские врачи вылечили от коронавируса более 900 тысяч человекФото: Оперштаб

В столице за последние 24 часа выявили еще 1277 новых случаев коронавируса. Столица остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки выявлено 10 565 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа 441 пациент скончался, полностью выздоровели 14 966 человек.

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