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В России за сутки выявили 10 565 случаев COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России за сутки выявили 10 565 случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за последние сутки выявили 10 565 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Так, новые случаи выявлены в 84 регионах. Из них 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 441летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 14 966 человек.

В России за сутки выявили 10 565 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего на данный момент в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано86 896 летальных исходов, выздоровели3 838 040 человек.

В России за сутки выявили 10 565 случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, когда сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

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