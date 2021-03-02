Москвичи рассказали, отмены каких коронавирусных ограничений ждут больше всего

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше трети (38 процентов) жителей Москвы, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, рассказали, что из всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, больше всего ждут отмены масочного режима.

Примерно пятая часть респондентов, 21 процент, ждут восстановления бесплатного проезда в городском транспорте для москвичей старше 65 лет. 11 процентов опрошенных надеются на возобновление мероприятий в традиционном формате.

Об отмене обязательного ношения масок больше всего мечтают москвичи 35-44 лет (42 процента). О разблокировке транспортных карт пожилых москвичей чаще говорили женщины (25 процентов), респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц (23 процента) и граждане в возрасте от 45 лет (28 процентов). Молодежь до 24 лет и москвичи с зарплатой от 80 тысяч рублей чаще других заявляли о желании массовых мероприятий в традиционном формате (по 14 процентов).

При этом 16 процентов участников исследования полагают, что отменять коронавирусные ограничения в Москве еще рано, остальные опрошенные затруднились с ответом, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что столичные врачи вылечили от коронавируса еще 1541 пациента. Общее число вылечившихся в Москве достигло 899 239 человек. Всего за 24 часа в столице зафиксировали 2097 новых случаев заражения. В больницы были госпитализированы 714 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции и готова к новой борьбе. Глава города также подчеркнул, что ограничительные меры на период пандемии позволили не допустить распространения коронавируса и уменьшить число жертв.

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