Сергей Собянин сообщил, что Москва преодолела самый страшный этап пандемии COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столица уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции и готова к новой борьбе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 26 февраля.

Он отметил, что в городе пока не сняли все ограничения из-за пандемии.

— Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать, — сказал столичный мэр.

Сергей Собянин уточнил, что теперь столица готова к любому развитию эпидемической ситуации. Глава города также подчеркнул, что ограничительные меры на период пандемии позволили не допустить распространения коронавируса и уменьшить число жертв.

Мэр вручил благодарности группе сотрудников столичного Роспотребнадзора за работу по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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